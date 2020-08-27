شكرا لقرائتكم خبر عن يد الشارقة تضم رحمة غالب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد فريق الشارقة لكرة اليد مع رحمة غالب لاعب الدائرة الدولي، قادماً من نادي الوصل. ويذكر أن رحمة غالب كان يلعب مع النصر في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وهو يعد مكسباً لفريق الشارقة الساعي لدعم صفوفه بأفضل اللاعبين للمحافظة على البقاء في الواجهة والمنافسة على البطولات الخارجية.

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