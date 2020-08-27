المبارك: جوارديولا وأجويرو باقيان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلدون المبارك، عن فخره بالدور الرائع الذي قدمه «السماوي» في مواجهة الأزمة العالمية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً العمل على تجديد عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح المبارك: «سنواصل تنفيذ بعض المشاريع التي نرى من الضروري تسريع وتيرة العمل فيها، بينما سنتوقف بشكل مؤقت عن تنفيذ مشاريع أخرى بسبب الصعوبات الحالية التي تفرضها جائحة «كوفيد-19». ولكن المؤكد أنه لا يمكن الاستمرار في نفس طريقة التفكير عقب الأزمة العالمية الراهنة». وأضاف: «عند تقييم الوضع الحالي فيما يخص تأثير فيروس كورونا المستجد على مستقبل كرة القدم، فإنه وفقاً للحقائق والإحصاءات المالية، سيكون هناك تغيير مصيري لمستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا. يعتمد حجم التغييرات على العديد من العوامل، إلا أن تأثير الجائحة على الإيرادات واضح بشكل كبير والتحدي لا يزال قائماً».

وأكد: «أما فيما يخص مستقبل كلٍ من مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا واللاعب سيرجيو أجويرو، فكلاهما في السنة الأخيرة من التعاقد مع نادي مانشستر سيتي، سيرجيو سيكون معنا وسنعمل معاً، وهذا أمر طبيعي جداً، سواء هذا العام أو العام الذي يليه. وسنعمل أيضاً بشكل طبيعي مع مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، حيث هناك توافق واضح فيما يتعلق بالمستقبل والنجاح الذي نريد تحقيقه لنادي مانشستر سيتي. ستجري الأمور بشكل طبيعي لما فيه مصلحة المدرب بيب ونادي مانشستر سيتي».

كما أشار في ختام الحوار إلى التزام نادي مانشستر سيتي بدعم فريق سيتي للسيدات لمواصلة نجاحاته وإنجازاته، بالإضافة إلى فخره بالنجاح والتطور المستمر الذي تحققه مجموعة سيتي لكرة القدم.