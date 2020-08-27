شكرا لقرائتكم خبر عن البولندي لينيتي إلى تورينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل لاعب الوسط البولندي الدولي كارولي لينيتي (23 عاماً)، من سمبدوريا الإيطالي إلى تورينو لأربع سنوات، بحسب ما ذكر ناديه الجديد.

ووصل اللاعب البالغ 25 عاماً، إلى إيطاليا عام 2016 قادماً من ليخ بوزنان، وخاض 132 مباراة مع سمبدوريا، سجل فيها 11 هدفاً، كما حمل ألوان منتخب بولندا لكرة القدم في 23 مباراة .

وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال لينيتي بلغت 7,5 مليون يورو، زائداً المكافآت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البولندي لينيتي إلى تورينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.