بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، بمشاركة نخبة من لاعبات أندية الدولة المواطنات في مختلف الفئات والأوزان. وتستضيف البطولة صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي حيث تم استكمال الترتيبات اللازمة لتجهيز الأبسطة، ومداخل اللاعبات، ومسارات الخروج، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة ستوفر المنصة المناسبة لتقييم أداء اللاعبات على البساط، وتعزيز استعداداتهن قبل انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020 خلال الفترة بين 18إلى21 نوفمبر المقبل.

وقال: كان للمعسكر التدريبي المغلق دور كبير في جمع اللاعبات معاً بعد توقف النشاط والبطولات لفترة طويلة. ومن خلال معسكر السيدات استعادت اللاعبات لياقتهن ومرونتهن الحركية، مع تطوير الجوانب الفنية لديهن تحت اشراف مدربات على أعلى مستوى من الكفاءة، وتضع اللاعبات نصب أعينهن اليوم تحقيق أداء جيد في البطولة بهدف الفوز وصعود منصات التتويج من ناحية، والاطمئنان على المستوى الفني قبل دخول منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في شهر نوفمبر المقبل.

هذا وأكد رامون ليموس، المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو، أن المعسكر التدريبي المغلق كانت له فوائد كبيرة من حيث إعداد اللاعبات وتجهيزهن لأجواء المنافسة.