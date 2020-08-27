شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يترك العالم في ذهول.. وصحف كتالونيا ترتدي الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



ونشرت "ماركا"، الصحيفة الأكثر انتشاراً في إسبانيا، في صدر صفحتها الأولى بأحرف صفراء كبيرة على خلفية سوداء "وانفجرت القنبلة: "أريد الرحيل عن برشلونة".

وتحدثت الصحيفة الرياضية الرئيسية في إسبانيا عن آخر حلقات الانفصال المتوقع بين ميسي وبرشلونة، مذكرة بعنوان صفحتها الأولى في 18 أغسطس الحالي: "ميسي يضع برشلونة في حالة من الترقب".

وشككت الصحيفة أيضاً في عددها الجمعة الماضي بامكانية بقاء الأرجنتيني، معنونة "أرى نفسي في الخارج أكثر من الداخل" بالنسبة لمشروع النادي مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان الذي تسلم مهامه الأسبوع الماضي.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الكتالونية على خلفية سوداء بالكامل من صفحتها الأولى "قنبلة ميسي": "يريد الرحيل!"، مرفقة ذلك بصورة لميسي من الخلف منحني الرأس، بينما تصدر صحيفة "سبورت" الكتالونية الأخرى عنوان "الحرب الشاملة!" بين الظاهرة الأرجنتينية والنادي المرتبط معه منذ 20 عاماًَ.

وجاء عنوان "آس" الرياضية "وداعا عبر البورفاكس" في إشارة إلى الوسيلة التي اعتمدها ميسي لإيصال الرسالة إلى إدارة النادي.

والبوروفاكس، وهو نوع من البريد الذي يمكن إرساله ورقياً أو إلكترونياً في إسبانيا، وله قيمة الدليل المعترف به أمام المحاكم،وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها النادي الكتالوني مع البرازيلي

ضجة عالمية

وكتبت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية "ضجة عالمية في المدينة: ميسي اثار ضجة كبيرة لتحذير برشلونة في البريد المسجل، بأنه سيترك النادي الذي لعب فيه طوال مسيرته. فريق جوارديولا( مانشستر سيتي) في حالة تأهب ، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لتسويته".

ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سيجتمع مجدداً بمدربه السابق في برشلونة جوسيب جوارديولا.

وتساءلت "أوليه" عن الطريقة التي سيرحل بها ميسي "مجاناً أم مع البند الجزائي؟ معركة قانونية ساخنة للغاية"، متوقعة بذلك معركة خبراء مرجحة أن تستمر طويلاً من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن تمديد صلاحية البند الذي يسمح لميسي بمغادرة النادي مجاناً كل صيف (انتهى في 10 يونيو / حزيران الماضي) نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضها متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول خبر اعلان نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في فسخ عقده مع فريقه برشلونة الإسباني من جانب واحد،إلى حديث وسائل الاعلام الرياضية حول العالم، إذ اجمعت العناوين على أن القرار أشبه بالقنبلة.ونشرت "ماركا"، الصحيفة الأكثر انتشاراً في إسبانيا، في صدر صفحتها الأولى بأحرف صفراء كبيرة على خلفية سوداء "وانفجرت القنبلة: "أريد الرحيل عن برشلونة".وتحدثت الصحيفة الرياضية الرئيسية في إسبانيا عن آخر حلقات الانفصال المتوقع بين ميسي وبرشلونة، مذكرة بعنوان صفحتها الأولى في 18 أغسطس الحالي: "ميسي يضع برشلونة في حالة من الترقب".وشككت الصحيفة أيضاً في عددها الجمعة الماضي بامكانية بقاء الأرجنتيني، معنونة "أرى نفسي في الخارج أكثر من الداخل" بالنسبة لمشروع النادي مع قدوم المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان الذي تسلم مهامه الأسبوع الماضي.وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الكتالونية على خلفية سوداء بالكامل من صفحتها الأولى "قنبلة ميسي": "يريد الرحيل!"، مرفقة ذلك بصورة لميسي من الخلف منحني الرأس، بينما تصدر صحيفة "سبورت" الكتالونية الأخرى عنوان "الحرب الشاملة!" بين الظاهرة الأرجنتينية والنادي المرتبط معه منذ 20 عاماًَ.وجاء عنوان "آس" الرياضية "وداعا عبر البورفاكس" في إشارة إلى الوسيلة التي اعتمدها ميسي لإيصال الرسالة إلى إدارة النادي.والبوروفاكس، وهو نوع من البريد الذي يمكن إرساله ورقياً أو إلكترونياً في إسبانيا، وله قيمة الدليل المعترف به أمام المحاكم،وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار خلال الأزمة التي سبقت انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017.ضجة عالميةوكتبت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية "ضجة عالمية في المدينة: ميسي اثار ضجة كبيرة لتحذير برشلونة في البريد المسجل، بأنه سيترك النادي الذي لعب فيه طوال مسيرته. فريق جوارديولا( مانشستر سيتي) في حالة تأهب ، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير لتسويته".ورشحت وسائل إعلام عدة بأن ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سيجتمع مجدداً بمدربه السابق في برشلونة جوسيب جوارديولا.وتساءلت "أوليه" عن الطريقة التي سيرحل بها ميسي "مجاناً أم مع البند الجزائي؟ معركة قانونية ساخنة للغاية"، متوقعة بذلك معركة خبراء مرجحة أن تستمر طويلاً من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن تمديد صلاحية البند الذي يسمح لميسي بمغادرة النادي مجاناً كل صيف (انتهى في 10 يونيو / حزيران الماضي) نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد وتسببه بتعليق الموسم من مارس/آذار وحتى يونيو. حلم إيطالي

ورأت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه بات بامكان إنتر ميلان "أن يحلم" باستقدام النجم الأرجنتيني حتى لو كان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان "في المقدمة" للتعاقد مع الأرجنتيني.

وركزت الصحيفة على شراء والد ميسي لشقة فاخرة في وسط مدينة ميلانو.

ورأت صحيفة "توتوسبورت" التي تتخذ من تورينو مقراً لها، أن القرار الصادر عن المدرب أنتونيو كونتي بالبقاء في إنتر، قد يكون مرتبطاً بعرض محتمل لميسي من قبل الملاك الصينيين للنادي اللومباردي.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مسؤولين في سان جيرمان أن العملية "مستحيلة" بالنسبة لنادي العاصمة، على الرغم من وجود "لاعبين مقربين جداً من ميسي(نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا)".

وأشارت "ليكيب" إلى أن "فرضية وصول الأرجنتيني إلى باريس تتعارض مع حقيقة بسيطة يمكن تلخيصها بـ"توازن الميزانية"، لأنه حتى لو اصبح لاعباً حراً فإن "راتبه المتغير يجعل المعادلة المالية معقدة جداً حتى الآن".

ووفقاً لصحيفة "تايمز" الإنجليزية، "هناك عدد قليل من الأندية فقط لديها القدرة المالية على استقطابه"، في اشارة إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس، ناهيك عن سيتي الذي "طالما أراد جلبه إلى ملعب الاتحاد".

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