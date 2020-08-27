فابيو آرو يقود فريق الإمارات للدراجات الهوائية في جولة فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن تشكيلته التي ستشارك في جولة فرنسا، قمة سباقات الجولة العالمية، التي تقام، السبت، حيث تنطلق من مدينة نيس، وتنتهي في 20 سبتمبر/ أيلول في العاصمة باريس.

وتتطلع التشكيلة المؤلفة من 8 دراجين إلى تحقيق نتائج متميزة في جولة فرنسا، بعد الأداء المتميز والبداية القوية هذا الموسم، حيث حققت حتى الآن 18 فوزاً في العديد من المناسبات، والبطولات.

ويتولى الإيطالي فابيو آرو قيادة تشكيلة الفريق، نظراً لخبرته الطويلة في مثل هذه السباقات، حيث سبق له أن حقق فوزاً كبيراً في جولة فرنسا، إلى جانب زميله تادي بوجاتشار (سلوفينيا) الذي يشارك للمرة الأولى في جولة فرنسا، إلا أنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي على خلفية نتائجه المتميزة في جولة إسبانيا 2019، حيث تمكن من الفوز في ثلاث مراحل، واعتلاء المركز الثالث في التصنيف العام.

كما تضم التشكيلة كلاً من دافيد فورمولو (إيطاليا)، ويان بولانك (سلوفينيا)، وديفيد دي لا كروز (إسبانيا)، إلى جانب ألكسندر كريستوف (النروج)، الذي يتطلع إلى تحقيق نتيجة جيدة في سباقات السرعة، بينما سيتولى ماركو ماركاتو (إيطاليا)، وزميله فيجارد ستيك لاينجن (النروج)، مهمة السباقات على الطرق المسطحة.

وقال آلان بايبر المدير الرياضي للفريق: نحن واثقون من اختياراتنا للتشكيلة التي سيشارك بها الفريق في جولة فرنسا 2020، حيث سيتمكن دراجو الفريق من دعم تادي بوجاتشار، وزميله فابيو آرو، اللذين يركزان على التصنيف العام، بينما سيتولى ألكسندر كريستوف مهمة سباقات السرعة، إلى جانب دوره في دعم دراجي التصنيف العام عند الضرورة. نحن متحمسون للمشاركة في السباقات، وسعداء لأننا تمكنّا من المشاركة في جولة فرنسا هذا العام.

من جانبه، يقول تادي بوجاتشار: أشعر ببعض القلق الطبيعي الذي يسبق أي منافسة، ولكنني متحمس لمشاركتي الأولى في جولة فرنسا، لقد قدمنا أداء قوياً في سباق دوفينيه طوال الأسبوع الماضي، حيث تمكن فورمولو من الفوز في إحدى المراحل، بينما فاز دي لا كروز بتصنيف الجبال، وتمكنت من احتلال موقع متقدم في التصنيف العام، وكان السباق كله أشبه بتدريب على جولة فرنسا، ويعد مؤشراً جيداً لما يمكننا تحقيقه فيها، إننا واثقون من قدرتنا على تقديم أداء طيب في الجولة على الرغم من أنها ستكون أكثر صعوبة.

وسيقود التشكيلة مدير الفريق جوكسان ماتين فيرنانديز (إسبانيا)، إلى جانب المديرين الرياضيين آلان بايبر (أستراليا)، وسيموني بيدرازيني (سويسرا)، وجون ويكفيلد (جنوب إفريقيا).