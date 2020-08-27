«دبي الرياضي» يمنح بنزيمة ميدالية أبطال خط الدفاع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم مجلس دبي الرياضي «ميدالية خط الدفاع الأول» إلى الفرنسي كريم بنزيمة، نجم وهدّاف نادي ريال مدريد، تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال استقبال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي للنجم العالمي، حيث قدّم الميدالية التي أصدرها مجلس دبي الرياضي منقوشاً عليها اسم كريم بنزيمة، ورقم قميصه، بجوار صورة أبطال «خط الدفاع الأول»، لمشاركته في الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم»، وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي ومختلف أفراد المجتمع بممارسة الرياضة والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع.

حضر المقابلة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأكد مطر الطاير أن مجلس دبي الرياضي يقدّر جهود جميع الأطراف التي شاركت في حماية المجتمع من أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء، والممرضين، والعاملين في قطاع الأمن والدفاع المدني، والمتطوعين من مختلف التخصصات، الذين تقدموا الصفوف لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وخطط حماية المجتمع، ولذلك فقد وضع المجلس صور أبطال خط الدفاع الأول في الميداليات التي منحها للفائزين في البطولات الرياضية التي نظمها المجلس بعد عودة النشاط الرياضي، كما يسر المجلس تقديم ميدالية خاصة للنجم كريم بنزيمة لمشاركته في الحملة التوعوية، وتتضمن وضع اسمه بجوار صورة أبطال خط الدفاع الأول، وهي المشاركة التي أكدت متانة العلاقة بين دبي ونجوم الرياضة العالمية الذين شاركوا متطوعين في الحملة، ويتواصلون بشكل دائم مع مجلس دبي الرياضي للمشاركة في أي جهد ومبادرة لتأكيد دور الرياضة في خدمة المجتمع.

وأعرب بنزيمة عن سعادته بزيارة دبي بشكل مستمر لكونها من المدن القريبة جداً من قلبه، ويشعر براحة وسعادة خلال جميع زياراته للمدينة، لا سيما وأنها مدينة تضم منشآت رائعة وترحب بالجميع وتحترم ثقافاتهم، وتحظى الرياضة بمكانة متميزة فيها.

وأكد بنزيمة أنه يزور دبي دائماً بشكل مستمر، كما يحرص على توجيه الدعوة لأصدقائه للالتقاء فيها، وقد احتفل في العام الماضي بعيد ميلاده في حفل خاص بدبي، كما يخطط مستقبلاً للاستثمار فيها في مجالات مختلفة ومن بينها مجال الأكاديميات الكروية، بفضل الدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي فيها، وعلاقته المميزة بالمسؤولين عن الرياضة في دبي، كما عبر عن سعادته للمشاركة في مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم» التي أطلقها المجلس لحماية المجتمع والتي حققت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية.

وعبر بنزيمة عن تقديره لجهود أبطال خط الدفاع الأول في كل مكان في العالم، وقال إنهم أبطال ونجوم المواجهة التي يخوضها العالم مع الوباء الخطير، وإنهم يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه ويواصلون تقديمه لحماية المجتمعات البشرية، وأكد أن مبادرة مجلس دبي الرياضة بإصدار هذه الميدالية تمثل صورة رائعة من صور التقدير التي يستحقها أبطال خط الدفاع الأول.