تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» و«مجمع البحوث والتكنولوجيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة عمل مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في مقر المجمع، في إطار التعاون بينهما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات لرفعة الرياضة في الإمارة من خلال مشاريع ومبادرات تعكس جهود المجلس المختلفة.

حضر الورشة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي وعبدالله سلطان الدح رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي وندى عسكر النقبي رئيس لجنة المرأة ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء ومحمد علي بن حماد مدير مكتب رئيس المجلس وأعضاء لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي في المجلس بجانب نهيان الفلاسي مدير العلاقات الحكومية والتراخيص وطارق سلام بإدارة تطوير الأعمال بالمجمع.

وتم خلال الورشة عرض المشاريع والمبادرات المقترحة ذات الأهداف المشتركة والتي يستهدف المجلس التعاون فيها مع المجمع وذلك للبدء في علاقات مثمرة وانطلاق المجلس في المشاريع الاستراتيجية والتجارية والرياضية وتقديم الخطط المختلفة بما يعود بالنفع عليه وعلى تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة.

وأكد حسين محمد المحمودي تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطط المشتركة بين الطرفين لتعزيز التعاون، لافتاً إلى الدور الذي يلعبه المجمع في الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية وتشجيع كافة القطاعات على التطوير والابتكار.

وقال المحمودي: التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في جميع نواحي الحياة تطلب أن تقتحم التكنولوجيا عالم الرياضة بقوة، وكان لزاماً أن تواكب الرياضة التطور العلمي الكبير واستغلال ما توصلت له التكنولوجيا في عالم الرياضة التنافسية، ونحن كمجمع تكنولوجي سنعمل على استقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا النوع من التكنولوجيا لدعم الرياضة المحلية والعالمية إذ نسعى لأن يكون مجمع الشارقة للابتكار منصة عالمية لهذا النوع من البحث والتطوير، وسنعمل معاً على إطلاق حزمة من المبادرات والمسرعات التي ستسهم في استقطاب الشركات والمستثمرين في تكنولوجيا الرياضة، يصاحبها سلسلة من المحاضرات واللقاءات الافتراضية يشارك فيها نخبة من المتخصصين في الابتكارات الرياضية والخبراء من مختلف دول العالم.

من جهته أشار عيسى هلال الحزامي إلى أنه سيتم توسعة نطاق التعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال الفترة القادمة للعمل على مختلف المبادرات والتي تصب في صالح الإمارة وتوجهاتها الاستراتيجية.

وقال: يمثل التعاون مع المجمع بداية للعلاقات بين المجلس وعدد من الجهات والمؤسسات بما يقود إلى العديد من الشراكات الأخرى ونحرص من جانبنا في المجلس على الاستفادة من هذه العلاقة في الابتكار والتكنولوجيا لدعم الرياضة ومن أجل إحداث تغييرات في المجال الرياضي من الناحية الاستراتيجية والاستثمارية والتجارية والابتكارية بما يعود بالنفع على خطط المجلس والأندية ومشاريعهم بحيث يمثل المجمع عاملاً من العوامل المهمة التي يسعى المجلس للاستفادة منها على مختلف المستويات والسعى إلى تعزيز الفرص المتاحة.

وأضاف: نسعى لأن يكون التعاون مع المجمع إضافة حقيقية لجهود المجلس في الارتقاء بالرياضة عبر بوابة التكنولوجيا والابتكار حيث باتت الرياضة صناعة وترتبط بالتطوير الدائم بالتعامل مع التكنولوجيا بما ينعكس على الرياضة بشكل عام من كل النواحي.