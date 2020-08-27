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اكتمال التحضيرات لانطلاق كرنفال التجديف في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لفعالية كرنفال دبي لقوارب التجديف واقف والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد غد الجمعة في بحيرة برج خليفة، إغلاق التسجيل واكتمال العدد المرشح للمشاركة في الفعالية المرتقبة والتي تحظى بدعم مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية التي تحتضن الحدث والتعاون مع مؤسسة كايت أند بيتش التي تقدم الدعم الفني.
ووجهت اللجنة المنظمة للحدث الشكر الجزيل إلى جميع المشاركين الذين سجلوا للمشاركة، كما قدمت اعتذارها للأشخاص الذين كان يرغبون في المشاركة لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل، معلنة أن الموسم الجديد وبعد الإقبال الكبير على مبادرة «نحن نجدف من أجل دبي» والتي انطلقت من شاطئ كايت بيتش شهر يونيو الماضي سيتضمن العديد من المحطات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
ومن المقرر أن ينطلق الكرنفال في الخامسة والنصف عصراً ويستمر حتى الساعة السابعة مساء. ويسبق ذلك انعقاد الاجتماع التنويري للمشاركين لشرح كافة التفاصيل والتعريف بكورس ومسار السباق، فيما ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في الأنشطة وفق بروتوكول لجنة الأزمات الطوارئ.
وقامت اللجنة المنظمة للحدث بعقد سلسلة طويلة من اللقاءات مع الشركاء والرعاة بهدف الترتيب واستكمال كافة التفاصيل على الحدث الكبير في بحيرة برج خليفة.

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