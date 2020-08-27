كلباء يكسب الحمرية بثلاثية ودياً ويواجه عجمان

كسب اتحاد كلباء تجربته الودية أمام الحمرية بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الحمرية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، انتهى الشوط الأول بتقدم النمور بهدف أحرزه اللاعب الأرجنتيني ماتياس بيسانو من ركلة جزاء حصل عليها؛ بعد أن تمت عرقلته داخل الصندوق، وفي الحصة الثانية واصل الفريق الكلباوي تفوقه عبر إضافة هدفيين متتاليين عن طريق اللاعب جويل لتنتهي المباراة لمصلحة النمور بثلاثية دون رد؛ بعد أن قام مدربا الفريقين بالدفع بالعديد من التغييرات في تشكيلة الفريقين؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

وأثنى الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء على المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق في المباراة وخلال بطولة الشارقة الودية وقال: المرحلة الحالية من التحضير للموسم مهمة للغاية بالنسبة للفريق؛ للوقوف على المستوى وتطوير الأداء؛ لأننا في مرحلة حاسمة من الإعداد، ونتطلع من خلالها إلى تحسين المستوى، وتطوير المهارات الفردية؛ لرفع معدل أداء الفريق.

وأشاد خورخي داسيلفا بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة الكرة بالنادي في مسألة التعاقدات والانتدابات الجديدة؛ لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.

على خط آخر يختتم الفريق الكلباوي مشاركته في بطولة الشارقة الودية، الخميس، بلقاء نظيره عجمان على أمل الفوز والظفر بلقب البطولة، وكان الفريق الأصفر قد تعادل في مباراتيه السابقتين أمام الشارقة وخورفكان.