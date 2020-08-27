الهلال على بعد 3 نقاط من تحقيق اللقب والعدالة أول الهابطين

بات الهلال على بعد 3 نقاط من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-0 في ختام الجولة 27 على ملعب جامعة الملك سعود، ورفع الأزرق رصيده إلى 63 نقطة محافظاً على فارق الست نقاط مع غريمه النصر الذي بدوره رفع رصيده على 57 نقطة بعدما حقق فوزاً عريضاً بستة أهداف لهدف على ضيفه العدالة، ليصبح الأخير أول فريق يتأكد هبوطه بعد تجمد رصيده على 20 نقطة، وتلقى أهلي جدة خسارة مفاجئة أمام مضيفه ضمك 1-2 ليتجمد رصيد الأول عند 46 نقطة متساوياً مع الوحدة الذي حقق فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون 2-1، وأحيا ضمك حظوظه في البقاء رافعاً رصيده على 28 نقطة قبل 3 جولات من النهاية، وتعرض التعاون لخسارته الخامسة توالياً منذ استئناف البطولة.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 82 ليكسر عناد الفيصلي بهدف عن طريق المهاجم الفرنسي غوميز الذي سدد يسارية زاحفة إلى الزاوية اليسرى للحارس مصطفى ملائكة، وعزز السوري عمر خربين الانتصار الهلالي بهدف ثان في الدقيقة 96 ليواصل فريقه الهيمنة على المباريات المباشرة مع عنابي سديرا مسجلاً فوزه الخامس عشر دورياً من أصل 20 مواجهة جمعتهما.

وشهدت المباراة طرد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو قبل نهاية الشوط الثاني من اللقاء الذي أداره الحكم الأرجنتيني الشهير نيستور بيتانا.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي تقدم العدالة على النصر بعد 13 دقيقة بهدف المدغشقري كارلوس أندريا لكن رد أصحاب الأرض كان عنيفاً، إذ سجل أصفر العاصمة خمسة أهداف قبل نهاية الشوط الأول بواسطة عبد الرزاق حمدالله «14 و45+3» وجوليانو «17 و42» وأحمد موسى «28»، واختتم البديل عبد العزيز الدوسري الأهداف في الدقيقة 91، وشهد اللقاء طرد مدافع العدالة خالد الدبيش عند الدقيقة 23 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستمراراً لانتفاضته من أجل البقاء، واصل ضمك نتائجه المتصاعدة بفوز ثمين على ضيفه أهلي جدة بثنائية الأرجنتيني أميليو زيلايا «24 و38» والهدف الأول كان من نقطة الجزاء،في حين سجل للأهلي مهاجمه عمر السومة في الدقيقة 60.

وأبدى الجزائري الأصل بن زكري مدرب ضمك سعادته بفوز فريقه موضحاً أن ضمك لا يخسر أمام الفرق الكبيرة، سبق لنا الفوز على الاتحاد والتعادل مع النصر والهلال واليوم فزنا على الأهلي.

ويحتاج الفريق الجنوبي لنقاط مبارياته الثلاث المتبقية لضمان الهروب من شبح الهبوط بعدما صعد للمركز الرابع عشر تاركاً المركز قبل الأخير للحزم الذي تنتظره مباراة غاية في الصعوبة أمام الهلال.

وأذهلت الخسارة أنصار أهلي جدة الذي دخل المباراة بعد أيام قليلة من فوزه على المتصدر الهلال 2-1 ليواصل التذبذب في النتائج ما بين فوز وخسارة.

وأخذ الوحدة نصيبه من التعاون عندما تغلب عليه 2-1 ليواصل الفريق المكاوي انتصاراته للمرة الثانية، توالياً تحت قيادة مدربه عيسى المحياني الذي حل بديلاً عن الأورغوياني المقال دانيال كارينيو.

تقدم التعاون عن طريق البوروندي سيدرك اميسي في الدقيقة 7 ورد الوحدة في ظرف 10 دقائق بثنائية عن طريق البرازيلي غوستافو ويوسف نيكاتي «15 و25» ليصعد الفرسان للنقطة 46 بالتساوي مع الأهلي الذي تقدم بأفضلية الأهداف،وبقي التعاون على 32 نقطة في المركز العاشر مهدداً بالدخول في حسابات الهبوط.

على صعيد متصل، واصل المغربي عبد الرزاق حمدالله تصدره لقائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفاً بفضل الهدفين التي أحرزها في مرمى العدالة مبتعداً بفارق 4 أهداف عن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال و7 أهداف عن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، واللافت أن حمد الله سجل في المباراة الأخيرة هدفين آخرين تم إلغاؤهما بعد العودة لتقنية الفيديو رغم أن الإعادة أظهرت أن أحد الأهداف لم يكن اللاعب فيه متسللاً.