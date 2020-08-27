شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لورشة عمل بروتوكول المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأربعاء، بنجاح فعاليات ورشة عمل المباريات التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم؛ عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، والدكتور أحمد إبراهيم، ومبخوت الهاجري، ومحمد علي سرور، ومحمد أحمد السيد سكرتير لجنة الطب الرياضي وأعضاء الأجهزة الإدارية إلى جانب مسؤولي الاتصال في جميع الأندية.
واستعرضت اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الملاحظات التي تم تسجيلها خلال مراقبة المباريات الودية التي تجرى بين الأندية، استعداداً للموسم الجديد، و تقريرها الخاص عقب زياراتها للأندية خلال الفترة الماضية؛ بهدف الوقوف على الجوانب السلبية، وضرورة تجنبها مستقبلاً؛ حفاظاً على السلامة العامة.
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