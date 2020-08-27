شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سويدي يتعاقد مع لاعب عراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أعلن نادي هاماربي السويدي عن تعاقده مع اللاعب العراقي مهند جعاز الذي كان يلعب مع ميالبو سولفسبورغ السويدي. وذكر النادي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن نادي هاماربي نجح في ضم المدافع مهند جعاز لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف: إن اللاعب (23 عاماً) سيشارك مباشرة في تدريبات الفريق، ويكون متاحاً للمدرب في مباراته أمام بوشكاش أكاديميكا المجري في الملحق المؤهل للدوري الأوروبي يوم الخميس.

يذكر أن اللاعب مهند جعاز حظي مؤخراً بثقة المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، الذي استدعاه لتمثيل المنتخب العراقي الأول في الاستحقاقات المقبلة.

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