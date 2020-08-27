شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء مستمر مع الزمالك حتى 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الزمالك تجديد عقد محمود علاء، مدافع القلعة البيضاء، حتى عام 2024، بعد جلسة جمعته بأمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة.

وأبدى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، سعادته بتجديد تعاقده حتى 2024، ليواصل رحلته مع الفريق الأبيض، وقال: أتشرف باستكمال مسيرتي وتجديد تعاقدي مع نادي الزمالك، وأشكر مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى، كما أشكر جمهور نادي الزمالك، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، وأعده ببذل الجهد داخل الملعب من أجل تحقيق الألقاب والبطولات، ورسم البهجة على وجه كل زملكاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء مستمر مع الزمالك حتى 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.