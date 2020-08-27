ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي القاتل على الجونة

كتب: ضياء السقا

اقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما واصل تربعه على القمة بـ59 نقطة، إثر فوزه على نظيره الجونة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، باستاد السلام، في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل البديل مروان محسن هدف المباراة القاتل في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، بعدما استقبل كرة طويلة لعبها الحارس محمد الشناوي في ظهر الدفاع ليروض المهاجم الكرة ببراعة ويسدد بقدمه اليمنى في شباك الجونة.

وشهدت المباراة طرد أليو ديانج في الدقيقة 62، بعد حصوله على إنذارين.

كما شهدت المباراة تألق حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي دافع عن عرينه وأنقذ أكثر من فرصة محققة.

واستحوذ الأهلي على أغلب مجريات اللقاء، وسط بعض الهجمات المرتدة الخطرة للجونة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غدًا في لإطار نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة:

1-الأهلي 59 نقطة.

2-بيراميدز 42 نقطة.

3-الزمالك 42 نقطة.

4-المقاولون العرب 37 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 30 نقطة.

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6-إنبي 30 نقطة.

7-سموحة 27 نقطة.

8-الاسماعيلي 24 نقطة.

9- الانتاج الحربي 24 نقطة.

10-حرس الحدود 23 نقطة.

11-مصر المقاصة 23 نقطة.

12-أسوان 23 نقطة

13-طلائع الجيش 22 نقطة.

14-المصري 21 نقطة.

15-الجونة 21 نقطة.

16-وادي دجلة 20 نقطة.

17-نادي مصر 17 نقطة.

18-طنطا 16 نقطة.