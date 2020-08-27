مروان محسن يُنقذ الأهلي أمام الجونة بهدف عالمي في الوقت القاتل (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق النادي الأهلي فوزا قاتلا على نظيره الجونة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، باستاد السلام، في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل البديل مروان محسن هدف المباراة القاتل في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، بعدما استقبل كرة طويلة لعبها الحارس محمد الشناوي في ظهر الدفاع ليروض المهاجم الكرة ببراعة ويسدد بقدمه اليمنى في شباك الجونة.

وشهدت المباراة طرد أليو ديانج في الدقيقة 62، بعد حصوله على إنذارين.

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كما شهدت المباراة تألق حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي دافع عن عرينه وأنقذ أكثر من فرصة محققة.

واستحوذ الأهلي على أغلب مجريات اللقاء، وسط بعض الهجمات المرتدة الخطرة للجونة.

وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ59 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الجونة للمركز الـ15 برصيد 21 نقطة.

شاهد هدف مروان