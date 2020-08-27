كتب: ضياء السقا
حقق النادي الأهلي فوزا قاتلا على نظيره الجونة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، باستاد السلام، في الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.
وسجل البديل مروان محسن هدف المباراة القاتل في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع، بعدما استقبل كرة طويلة لعبها الحارس محمد الشناوي في ظهر الدفاع ليروض المهاجم الكرة ببراعة ويسدد بقدمه اليمنى في شباك الجونة.
وشهدت المباراة طرد أليو ديانج في الدقيقة 62، بعد حصوله على إنذارين.
كما شهدت المباراة تألق حارس الأهلي محمد الشناوي، الذي دافع عن عرينه وأنقذ أكثر من فرصة محققة.
واستحوذ الأهلي على أغلب مجريات اللقاء، وسط بعض الهجمات المرتدة الخطرة للجونة.
وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ59 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الجونة للمركز الـ15 برصيد 21 نقطة.
شاهد هدف مروان
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يُنقذ الأهلي أمام الجونة بهدف عالمي في الوقت القاتل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.