شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 26/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتغير جدول هدافى بطولة الدورى بعد إقامة 3 مباريات اليوم الأربعاء 26/8/2020 فى البطولة ضمن منافسات الجولة الـ 22، حيث يتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز جدول الهدافين برصيد 16 هدفا، فيما يأتى محمد شريف لاعب إنبى برصيد 9 أهداف. وجاءت نتائج مباريات اليوم فى الدورى المصرى المصرى يتعادل مع نادى مصر سلبيا وتعقد موقفهما بجدول الدورى تعادل فريقا نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ليقتسم ألفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 21 نقطة وما زال فى المركز الرابع عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 17 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة Advertisements تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت ألفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الأوغندى ديريك نيسيبامبى فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخإلى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة. وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدورى فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع. الأهلى يخطف الجونة فى الدقائق الأخيرة بهدف مروان وأسيست الشنأوى.. فيديو انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز ألفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين ألفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14. طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرا مع سموحة فى الوقت القاتل

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