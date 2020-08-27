شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: حققنا فوزا صعبا أمام الجونة وصالح جمعة غير جاهز بدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق المهم على الجونة بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وقال فايلر: "قدمنا شوط أول سيئ، وخسرنا أليو ديانج في الشوط الثاني، وبعدها اللاعبون انتفضوا وسعيد بالفوز الصعب الذي حدث في مباراة اليوم لأنه مهم.. كلما كانت هناك متغيرات وحسابات سيتم تعديل طريقة اللعب.. لا وقت عن الانتقادات وصفقات جديدة عن المهاجمين".

وأضاف: "الوقت الحالي ليس متاحًا للدفع باللاعبين الشباب، ونقوم بتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين"، وعن موقف صالح جمعة قال: "صالح جمعة ليس خارج حساباتي لكنه غير جاهز بدنيا واقترب من المشاركة تدريجيا.. أجاي ليس في حالته وهذا أمر طبيعي يحدث لبعض اللاعبين ولدينا ثقة كبيرة في مستواه.. الأجنحة لا تقوم بدورها ولا تقدم أفضل مستوى لها".

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.