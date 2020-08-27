شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام الزمالك

تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، عن مباراة فريقه المرتقبه أمام الزمالك، التى من المقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولي، على خلفية إصابته قبل استئناف الدوري في العضلة الأمامية، التى أبعدته عن المشاركة خلال الثلاث مباريات الماضية، وفضل الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس عدم المجازفة باللاعب قبل تمام جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة.

"انضباط" الجبلاية تدرس تغريم عدلى القيعى بعد هجومه على لجنة الحكام

تدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.

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وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.