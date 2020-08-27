شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: ربنا كرم مروان محسن والشناوى رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء ميهوب، نجم الأهلى السابق، أن حالة الأهلى بعيدة جدا عن المستوى الطبيعى وربنا كرم مروان محسن بهدف الفوز على الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى، وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: "ربنا كرم مروان محسن بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب لقطة مباراة القمة، وهذا الهداف سيعيد له الثقة من جديد حتى يعود لمستواه مرة أخرى".

وأضاف علاء ميهوب: "محمد الشناوى هو رجل المباراة بلا منازع بعدما شال هدف محقق في الدقيقة 75، وقام بصناعة جول مروان محسن من تمريرة طويلة ولا أروع".

وأوضح علاء ميهوب: "حالة الأهلى الفنية بعيدة جدا واللاعبين مش في حالتهم والتمريرات كلها خطأ والجونة أجبر الأهلى على اللعب بطريقته وبادجى الوحيد اللى كان بيحاول على المرمى رغم الكرات القليلة اللى بتجيله، ومش عارف ليه محمد مجدى قفشة راح تانى في الجانب الأيمن".

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وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

ويغيب المالى اليو ديانج عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصرى البورسعيدى والمقرر لها السبت المقبل بعد حصوله على كارت أحمر في مباراة فريقه أمام الجونة، بعد تدخل عنيف مع إسلام رشدى لاعب الجونة، وحصل ديانج على إنذار في الشوط الأول بسبب الخشونة، وحصل على الإنذار الثانى عقب رجوع إبراهيم نور الدين حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو التى أثبتت تعامل ديانج بخشونة مع رشدي، ليحصل على إنذار ثان وطرد فى الدقيقة 62 من عمر المباراة.