شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الزمالك والمقاولون غدًا بالدورى إلى الحكم محمد معروف، ويدخل الزمالك مباراة الغد محملاً بروح معنوية مرتفعة وثقة في الفس لدى لاعبيه عقب الفوز علي الأهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث عقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز علي الأهلي واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لتضييق الخناق علي الأهلي متصدر الدوري وكذلك للاستعدادا الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتهما في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به المباراة، ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه وكذلك لغياب محمد عبد الشافي الذي أجري جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما واشرف بن شرقي، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

فيما رفض كارتيرون إجراء عمليات تدوير واراحة بعض اللاعبين في ظل أهمية المباراة والصراع علي المركز الثاني، بينما يستمر الدفع بمجموعة الناشئين الذين تألقوا في المباريات الأخيرة وفي مقدمتهم أسامة فيصل وحسام أشرف.