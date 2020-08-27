7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يطمئن على عمار حمدى بعد إصابته فى مواجهة سموحة والطلائع ، ومرتضى منصور يعلن تجديد أوباما للزمالك رسمياً، واتحاد الكرة يرفض تظلم الهانى سليمان وإيقاف إينو 3 شهور. الأهلى يخطف الجونة فى الدقائق الأخيرة بهدف مروان وأسيست الشناوى.. فيديو Advertisements انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز ألفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن فى الدقيقة 95، فى المواجهة التى أقيمت بين ألفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدورى العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

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