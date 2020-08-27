شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التعادل السلبى سيد الموقف بين الأهلى والجونة بعد مرور 60 دقيقة.. وطرد ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي والجونة بعد مرور 60 دقيقة فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب استاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من النادي الأهلي أملاً في إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات الجونة نجحت في ابعاد الكرات الخطيرة، وفي الدقيقة 49 هيأ السنغالي اليو بادجي كرة بينية لمحمد مجدي قفشة داخل منطقة الجزاء والذي سددها قوية ولكن إسلام طارق حارس الجونة أبعد الكرة ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 58 أرسل محمد مجدي قفشة كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمني إلا أنها لم تجد المتابع وخرجت خارج المعب ضربة مرمى، وفي الدقيقة 60 أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء فى وجه أليو ديانج بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ويخوض الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

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ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة فى اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

ودخل الأهلى مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحى المنتهية إعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولى بداعى الإصابة بينما يستعد الأهلى خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

وعقد فايلر قبل المباراة جلسة مطولة مع لاعبى الأهلى شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، فى الوقت الذى لم يكن عدداً من اللاعبين فى يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدورى جاءت سلبية، وأخرها الخسارة فى الجولة الماضية أمام نادى مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر، ويعانى الجونة أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزهم لاعبيه المعارين من الأهلى لوجود بند فى عقودهم يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر وهم محمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.