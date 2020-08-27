نتائج مباريات اليوم الأربعاء 26/8/2020 فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 26/8/2020، إقامة 3 مباريات في الجولة الـ 22 ببطولة الدوري، حيث واجه سموحة نظيره طلائع الجيش، وخاض المصري البورسعيدي مواجهة أمام نادي مصر، بينما واجه النادي الأهلي، نظيره الجونة. المصرى يتعادل مع نادى مصر سلبيا وتعقد موقفهما بجدول الدورى تعادل فريقا نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 21 نقطة وما زال فى المركز الرابع عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 17 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة تعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة. وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع. Advertisements الأهلي يخطف الجونة فى الدقائق الأخيرة بهدف مروان وأسيست الشناوى انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14. طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرا مع سموحة فى الوقت القاتل

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