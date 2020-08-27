هدف مباراة الأهلى والجونة فى الدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى فى تحقيق فوز قاتل على فريق الجونة بهدف نظيف، أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

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بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

بدأ الأهلى ضاغطاً من بداية المباراة أملاً فى إحراز هدف مبكر، وأهدر أليو بادجى فى الدقيقة الخامسة أول فرص المباراة بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء له ولكنه سددها ضعيفة فى يد حارس الجونة، واصل الأهلى ضغطه وأهدر اليو بادجى ثانى فرض اللقاء بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد جسد حارس الجونة بدل من الكرة فى الدقيقة السابعة، لجأ الجونة للدفاع المتكتل لمنع الأهلى من اختراق حصونه ولكنه لم يحاول مهاجمة الأهلى إلا فى بعض اللقطات على استحياء.