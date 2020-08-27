شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد فتحي يغيب عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أحمد فتحي مدافع النادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري العام بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

Advertisements

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.































