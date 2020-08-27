شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ديانج يغيب عن مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب المالى أليو ديانج، لاعب الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصرى البورسعيدى والمقرر لها السبت المقبل بعد حصوله على كارت أحمر في مباراة الجونة، بعد تدخل عنيف مع إسلام رشدى لاعب الجونة، وحصل ديانج على إنذار في الشوط الأول بسبب الخشونة، وحصل على الإنذار الثانى عقب رجوع إبراهيم نور الدين حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو التى أثبتت تعامل ديانج بخشونة مع رشدي، ليحصل على إنذار ثان وطرد فى الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل يضم كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم: والسنغالى أليو بادجى.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من على لطفى ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، أحمد الشيخ، محمود وحيد، محمد شكري، عربي بدر ومحمد فخري.

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ويفتقد الأهلي أكثر من لاعب فى مباراة الليلة لأسباب مختلفة، أبرزهم وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف بجانب استمرار غياب كل من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف وصالح جمعة لأسباب فنية.

فيما بدأ البرتغالى بيدرو المدير الفني للجونة المباراة بتشكيل يضم كلاً من إسلام طارق في حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحي، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

على صعيد آخر، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق في بطولة الدورى الممتاز .































