شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد قوته الهجومية لتخطى عقبة المقاولون واستمرار انتصاراته فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك ضيفاً على نظيره المقاولون العرب، عند التاسعة مساء الخميس، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدورى.

ويسعى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إلى مواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، واستغلال الروح المعنوية العالية التى عليها لاعبو الزمالك، بعد فوزهم بثلاثية على الزمالك، فى الجولة السابقة.

فيما يأمل عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، فى تحقيق نتيجة إيجابية، أمام الزمالك، من أجل الاستمرار داخل المربع الذهبى، لضمان المشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية، الموسم المقبل. يدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثانى، برصيد 42 نقطة، فيما يحل المقاولون على اللقاء محتلاً المركز الرابع فى ترتيب الجدول، وله 34 نقطة. وحرص باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقد محاضرة مع لاعبيه، شاهدوا خلالها ملخصا للمباريات الأخيرة، للمقاولون، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس، والعمل على استغلالها خلال المواجهة، من أجل حصد الثلاث نقاط. وطلب كارتيرون من اللاعبين نسيان نتيجة مباراة الأهلى، والتركيز فقط فى مواجهة المقاولون، واستغلال أى فرصة تسنح للفريق، وتفادى ضياع أى نقاط فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد أبوجبل، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حازم إمام، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، بن شرقى، أوباما، مصطفى محمد. وفى المقابل، حرص عماد النحاس على عقد جلسة مع لاعبيه، شاهدوا خلالها مباراة الزمالك الأخيرة أمام الأهلى، وشدد النحاس على لاعبى الوسط، بعدم الاندفاع الهجومى، وعدم ترك المساحات للاعبى الزمالك، والذين يجيدون التعامل معها.