شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى وجهة ميسي المحتملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني يتواجد حاليا في مدينة مانشستر الإنجليزية.
وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة برغبته في الرحيل خلال هذا الصيف دون استكمال مدة عقده الذي ينتهي في صيف 2021 المقبل.
ووفقا لإذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية فإن والد ميسي تواجد في مدينة مانشستر اليوم للتفاوض مع مسئولي نادي مانشستر سيتي وذلك بعد أن تقدم مسئولي السيتي بعرض رسمي للاعب.
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