شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصري يكشف حقيقة إقالة «العشري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، حقيقة إقالة طارق العشري على أثر النتائج السيئة، وآخرها التعادل اليوم أمام نادي مصر في بطولة الدوري العام.

وقال حلبية: «لا يوجد أي شيء بخصوص رحيل طارق العشري، نحن لن نعقد جلسة أو نتحدث عن ذلك كمجلس للإدارة من الأساس، خاصة وأنه مدير فني جيد ونثق فيه».

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري: «نمر بأزمة صعبة خلال الفترة الحالية، خاصة أن اللاعبين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، ونعلم أن الوضع صعب، خاصة أنهم لم يخوضوا فترة الإعداد بالشكل اللائق، ولكننا لابد أن ننظر للأمام في ظل صعوبة المرحلة المقبلة».

وتعادل فريق المصري البورسعيدي أمام نادي مصر، سلبيا بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام.