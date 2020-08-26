شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يستعد للرحيل عن كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل ليونيل ميسى النيران فى برشلونة عقب إرساله فاكسا للنادى، مساء أمس الأول، يحمل رغبته فى الرحيل عن صفوف فريق البارسا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، عقب السقوط المدوى فى بطولة دورى أبطال أوروبا، والهزيمة أمام بايرن ميونيخ بالثمانية فى دور ربع النهائى.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية تصريحات الإذاعة الكتالونية RAC، التى قالت إن برشلونة وافق على استحالة التمسك بميسى، بعد أن أشار إلى رغبته فى مغادرة النادى، ومع ذلك فإن مجلس إدارة برشلونة ليس على استعداد للسماح له بالرحيل مجانا، وهم مصممون على بيعه مقابل أعلى رسوم انتقال على الإطلاق، أى أكثر من 222 مليون يورو التى دفعها باريس سان جيرمان لبرشلونة مقابل نيمار.

وقال التقرير الإسبانى إنه يوجد بند فى عقد ميسى يسمح له بالرحيل مجانا حال إخباره ناديه بموقفه قبل 20 يوما من مغادرته ملعب كامب نو خلال شهر يونيو الماضى، الأمر الذى اعتبره النجم الأرجنتينى ساريا حتى الآن بسبب توقف النشاط الكروى بسبب كورونا، وعلى النقيض رفض برشلونة هذا الأمر بحجة أن اللاعب كان بإمكانه الرحيل خلال شهر يونيو الماضى وفقا لعقده.

أضاف التقرير الإسبانى أن إدارة برشلونة تدرك تماما أنه إذا أراد ميسى الرحيل فسوف يفعل، ومن هنا جاء ردهم عليه قائلين فقط إنهم يرغبون فى استمراره وإنهاء مسيرته الرياضية فى برشلونة ظاهريا بدلا من تهديده بإجراءات قانونية، وفى الباطن تتمثل خطة النادى فى السماح لميسى بالرحيل، ولكن فقط إذا دفع ناد آخر أكثر من 222 مليون يورو مقابل رحيل ميسى باعتباره أغلى لاعب على هذا الكوكب.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» إن ليونيل ميسى قرر الرحيل عن صفوف برشلونة بعدما أخبره رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الجديد، خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى: «إن امتيازاتك فى الفريق انتهت، قد حان وقت مغادرتك برشلونة»، الأمر الذى أغضب النجم الأرجنتينى ودفعه لإرساله فاكسا رسميا حاملا رغبته بالرحيل عن ناديه الإسبانى.

ومن المفترض أن يحضر ميسى الموسم الجديد يوم الأحد لإجراء اختبار مجدول لفيروس كورونا لكن ليس لديه نية للاجتماع مع المدرب الجديد رونالد كومان أو حضور جلسة التدريب الأولى اللاحقة يوم الإثنين.

وأضاف التقرير البريطانى أن العديد من الأندية تتنافس من أجل ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى لصفوفها حال رحيله فعليا عن كامب نو، ومنها إنتر ميلان الذى يأمل فى إعادة أمجاده على يد «البرغوث»، وباريس سان جيرمان الذى يمنى النفس بامتلاك أقوى خط هجومى فى العالم حال ضم ميسى لأنه سيلعب برفقة كيليان مبابى ونيمار، ومانشستر سيتى يعتبر الأوفر حظا بالحصول على خدمات ميسى نظرا لأنه يقوده بيب جوارديولا، وفريق يوفنتوس الإيطالى. فى ذات السياق، احتشد عدد من جماهير برشلونة الإسبانى أمام النادى الكتالونى للإبقاء على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى الذى أبدى رغبته فى الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو الصيفى الجارى بواسطة فاكس أرسله لإدارة جوزيب بارتوميو، رئيس نادى برشلونة.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، رفع المحتشدون قميص ليونيل ميسى الخاص بالزى الأول لفريق برشلونة، مطالبين رئيس النادى الحالى بالاسقتالة من أجل بقاء الأسطورة الأرجنتينية داخل كامب نو الموسم المقبل وعدم رحيله بسبب خلافاته المستمرة مع جوزيب مارتوميو، مما اضطرت الشرطة للحضور وتفريق الحشود بسبب قواعد فيروس كورونا.

وأرسل كيم تورا، رئيس حكومة كتالونيا، رسالة وداع للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عقب قراره بالرحيل عن فريقه برشلونة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وقال: «ستظل كتالونيا منزلك دائما، شكرا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التى قدمتها لنا». وأضاف: «لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل فى العالم، والرياضى النبيل الذى لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسى».

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فى السياق نفسه، لعب ميسى 731 مباراة مع برشلونة بواقع 485 مباراة فى الدورى الإسبانى، و143 مباراة فى دورى أبطال أوروبا، و75 مباراة فى كأس ملك إسبانيا، و19 مباراة فى السوبر الإسبانى، و5 مباريات فى كأس العالم للأندية، و4 مباريات فى السوبر الأوروبى.

وسجل ميسى 634 هدفا بمعدل هدف كل 94 دقيقة مع برشلونة، وصنع 285 هدفا، ويعد فريق إشبيلية هو أكثر الفرق استقبالا للأهداف من برشلونة برصيد 37 هدفا.

ميسى هو الهداف التاريخى للقاءات الكلاسيكو برصيد 26 هدفا، كما أن إشبيلية أيضا هو أكثر الفرق التى صنع ميسى أهدافا أمامها برصيد 19 تمريرة حاسمة. يعد بيب جوارديولا هو أكثر مدرب سجل معه ميسى أهدافا برصيد 211 هدفا من 219 مباراة كما صنع فى ولايته 97 تمريرة حاسمة.