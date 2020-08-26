شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد مفاوضات التعاقد مع باهر المحمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جددت إدارة النادى الأهلى مفاوضاتها مع الإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى بداية من الموسم الجديد، وذلك بناء على طلب رينيه فايلر، المدير الفنى، الذى أبدى رغبته فى ضم اللاعب بعد إعجابه بمستواه.

وتقرر أن يتولى محمود الخطيب، رئيس النادى، ملف التفاوض مع الإسماعيلى لإقناع إبراهيم عثمان بإتمام الصفقة، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الإسماعيلى بعد إقالة المدرب الفرنسى ديديه جوميز بداعى سوء النتائج.

وينتظر أن يفتح الخطيب باب التفاوض مع رئيس الإسماعيلى خلال الأيام المقبلة لرغبته فى إتمام الصفقة سريعا، وذلك فى إطار مساعى إدارة الأهلى لضخ دماء جديدة بالفريق.

فيما كشف مصدر داخل النادى أن فايلر رفض ضم صالح جمعة لقائمة الفريق التى شاركت فى مباراة الجونة أمس، ضمن الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز، بسبب ضغط لجنة التخطيط على المدرب لضم اللاعب، الأمر الذى قابله فايلر بغضب شديد، واعتبر ذلك تدخلا فى مهام عمله باعتباره المسؤول الأول عن اختيارات اللاعبين.

وأضاف المصدر أن فايلر أبلغ اللاعب باختياره فى القائمة المقبلة التى ستشارك فى مباراة المصرى المقررة يوم 29 أغسطس الجارى بشرط التزامه بالتعليمات وبذله قصارى الجهد خلال التدريبات حتى يكون جاهزا تماما للمشاركة فى المباراة، بينما أجل المدير الفنى موعد حضور وليد أزارو للمشاركة فى التدريبات الجماعية وقرر منحه راحة إضافية، وكلف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، بمتابعة البرنامج التأهيلى الذى يؤديه فى المغرب للحفاظ على لياقته البدنية وليكون جاهزا للتدريبات بدون مشاكل، خاصة أنه لا يشارك فى أى مباريات رسمية منذ انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى.

من ناحية أخرى، وضع رينيه فايلر برنامجا تدريبيا خاصا للاعبين خلال الأيام المقبلة لتجهيزهم لمباراة المصرى المقبلة فى الجولة الـ23 للدورى، ويتضمن البرنامج التركيز على بعض الجمل الفنية التى يرغب فايلر فى تطبيقها خلال المباراة ومساعدته فى وضع الخطة المناسبة التى تساعد الفريق على تقديم عرض قوى، خاصة أن مباريات الفريقين تشهد ندية وقوة بين اللاعبين، كما طلب المدير الفنى تسجيلات للمباريات الأخيرة التى خاضها الفريق البورسعيدى.

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