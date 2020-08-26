شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزي: الأهلي يتعرض لحملة شرسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني العجيزي نجم الأهلي السابق أن النادي الأهلي يتعرض لحملة شرسة خلال الفترة الحالية.
وقال العجيزي في قناة الأهلي إن الأهلي يتعرض لحملة شرسة وكذلك مجلس إدارة النادي فضلا عن مجاملات اللجنة الخماسية للمنافسين.
أشار العجيزي إلى أن البعض يريد تصفية حسابات شخصية مع أشخاص في مجلس إدارة الأهلي على حساب النادي نفسه.
وأكد أن الفريق قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وكذلك الدوري المصري الذي بات قريبا من الحسم.
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