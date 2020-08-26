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شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يهنئ فريقًا بالخطأ بدلًا من «بايرن ميونخ».. والنادي يرد: شكرًا..كنا نلعب «فيديو جيم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ كانت ثقيلة من الناحية النفسية على النجم البرازيلي نيمار، فقد هنأ نجم باريس سان جيرمان بالخطأ الفريق الخطأ بفوزه باللقب المنشود، فبدلاً عن بايرن ميونخ، وجه البرازيلي التهنئة لفريق باير ليفركوزن الألماني، على تويتر.
وكتب نيمار (28 عاماً) في تغريدة على تويتر: «الخسارة جزء من كرة القدم، لقد جربنا كل شيء، لقد كافحنا حتى النهاية. شكراً لكم على دعمكم وتفانيكم»، ثم أضاف: «وتهنئة لباير (ليفركوزن)».
وتسببت الرسالة التي ضلت عنوانها الكثير من التعليقات الساخرة من اللاعب البرازيلي، بما في ذلك من باير ليفركوزن نفسه، ووفق قناة دوتيش فيلة الألمانية، فقد كتب القائمون على حساب النادي الألماني على تويتر كجواب لتهنئة نيمار: «شكراً لك يا نيمار. لا نعرف لماذا تهنئنا ونحن في إجازة ونلعب كرة القدم في ألعاب الفيديو. لكن شكراً على أي حال».
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