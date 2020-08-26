مانشستر يونايتد: قبول استئناف ماغواير سيؤدي إلى إعادة محاكمة كاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

أكد نادي ​مانشستر يونايتد​ مجدداً أن قائد الفريق، ​هاري ماغواير​ بريء حتى تثبت إدانته في قضية الاعتداء التي يواجهها في ​اليونان​.



وكانت المحكمة اليونانية قضت أمس، بحبس ماغواير 21 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بسبب تعديه لفظياً وبدنياً على ضباط شرطة.

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وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "استأنف فريق هاري القانوني هذا الصباح ضد حُكم الأمس، وفقاً للإجراءات القضائية اليونانية، يُبطل تقديم الاستئناف حُكم المحكمة الأولى ويلغي الإدانة".

وتابع: "تم قبول الاستئناف وسيؤدي إلى إعادة محاكمة كاملة في محكمة أعلى درجة، هذا يعني أن هاري ليس له سجل جنائي، ومرة أخرى يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته".

وختم البيان: "وبناءً عليه، فهو لا يخضع لأي قيود سفر دولية".