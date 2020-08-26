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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد: قبول استئناف ماغواير سيؤدي إلى إعادة محاكمة كاملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
أكد نادي مانشستر يونايتد مجدداً أن قائد الفريق، هاري ماغواير بريء حتى تثبت إدانته في قضية الاعتداء التي يواجهها في اليونان.
وكانت المحكمة اليونانية قضت أمس، بحبس ماغواير 21 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بسبب تعديه لفظياً وبدنياً على ضباط شرطة.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "استأنف فريق هاري القانوني هذا الصباح ضد حُكم الأمس، وفقاً للإجراءات القضائية اليونانية، يُبطل تقديم الاستئناف حُكم المحكمة الأولى ويلغي الإدانة".
وتابع: "تم قبول الاستئناف وسيؤدي إلى إعادة محاكمة كاملة في محكمة أعلى درجة، هذا يعني أن هاري ليس له سجل جنائي، ومرة أخرى يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته".
وختم البيان: "وبناءً عليه، فهو لا يخضع لأي قيود سفر دولية".
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