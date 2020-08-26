جماهير برشلونة تقتحم الـ كامب نو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

نشر الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني الشهير El Chiringuito فيديو لبعض جماهير ​برشلونة​ الإسباني التي اقتحمت ملعب كامب نو اعتراضًا على رغبة ​ليونيل ميسي​، أيقونة الفريق الكتالوني، في الرحيل.

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وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قد ارسل خطابًا لنادي برشلونة يطلب فيه فسخ عقده مع النادي الكتالوني، والرحيل مجانًا هذا الصيف.

واوضحت هذه المصادر ان بعض جماهير برشلونة دخلوا ملعب كامب نو مرددين هتافات تطالب باستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

يذكر ان البرغوت انضم إلى برشلونة قبل 20 عامًا، ويرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى 2021.