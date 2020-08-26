الارشيف / اخبار الرياضه

جماهير برشلونة تقتحم الـ كامب نو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير تقتحم الـ كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

نشر الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني الشهير El Chiringuito فيديو لبعض جماهير ​برشلونة​ الإسباني التي اقتحمت ملعب كامب نو اعتراضًا على رغبة ​ليونيل ​، أيقونة الفريق الكتالوني، في الرحيل.

Advertisements

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قد ارسل خطابًا لنادي برشلونة يطلب فيه فسخ عقده مع النادي الكتالوني، والرحيل مجانًا هذا الصيف.

واوضحت هذه المصادر ان بعض جماهير برشلونة دخلوا ملعب كامب نو مرددين هتافات تطالب باستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

يذكر ان البرغوت انضم إلى برشلونة قبل 20 عامًا، ويرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير برشلونة تقتحم الـ كامب نو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا