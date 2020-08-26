شكرا لقرائتكم أحمد جمال: مجلس الأهلى ضيع فرصة تاريخية لوأد الفتنة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد جمال مجلس إدارة النادى الأهلى بسبب رفض دعوة إدارة الزمالك لافتتاح مسجد طبيب الغلابة و9 مشروعات رياضية.
قال جمال خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك:" عاداتنا وتقاليدنا المصرية عندما يأتي أحد إلى بيوتنا نستقبله فدعوة الزمالك لشقيقه الأهلى كريمة وكان يجب قبولها".
أضاف:" مرتضى منصور عنده إصرار على الخير والرقى والشياكة مع الأهلى فقرر إرسال الدعوة مرتين إلى مجلس إدارة الأهلى".
تابع:" مبادئ وقيم وأخلاق والزمالك ورقي الملكى أجبرتنا على أرسال دعوة إلى مجلس إدارة الأهلى برئاسة الخطيب للحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعة القادمة".
واختتم:" مجلس الأهلى ضيع فرصة تاريخية جبهالهم المستشار مرتضى منصور لرأب الصدع والفتنة ".
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