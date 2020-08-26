شكرا لقرائتكم صراع الأهلي والزمالك لضم أيوب الكعبي .. وبيراميدز يطل برأسه من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل اعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، الذى فسخ عقده منذ أيام ، حيث اجرى مسئولي الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب علي المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

وأبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع اللاعب الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ الخليج 365، أن أيوب الكعبى أبدى موافقة مبدئية على العرض الذى تلقاه من إدارة بيراميدز، إلا إنه طلب تأجيل البت الرسمى فى العرض أو توقيع العقود تحسبًا لتلقى أى عروض أخرى تكن أفضل من العرض المقدم من بيراميدز.

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من ناحية أخرى ، كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن رغبة إدارة النادي في حسم ملف التجديد للثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة لضمان الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، وقال مرتضي منصور للاعبي الزمالك خلال الجلسة التي عقدها معهم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا ، ان إدارة الكرة بالنادي تسعي للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم عقد جلسات التجديد مع الثلاثي بن شرقي واوناجم وساسي عقب عودة الفريق من رحلة المغرب حيث سيواجه الزملك نظيره الرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

كما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي عقود تجديد تعاقده مع الفريق ، وذلك خلال جلسة مرتضي منصور مع اللاعبين التي عرضها رئيس الزمالك علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال مرتضي منصور امام اللاعبين ان يوسف أوباما وقع بالفعل علي عقود التجديد وهو ما أكده اللاعب خلال الجلسة، ويتبقي في عقد أوباما القديم مع الزمالك موسم واحد هو الموسم المقبل.