شكرا لقرائتكم الأهلى يلدغ الجونة بهدف +90 ويستعيد نغمة الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

بدأ الأهلى ضاغطاً من بداية المباراة أملاً فى إحراز هدف مبكر، وأهدر أليو بادجى فى الدقيقة الخامسة أول فرص المباراة بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء له ولكنه سددها ضعيفة فى يد حارس الجونة، واصل الأهلى ضغطه وأهدر اليو بادجى ثانى فرض اللقاء بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد جسد حارس الجونة بدل من الكرة فى الدقيقة السابعة، لجأ الجونة للدفاع المتكتل لمنع الأهلى من اختراق حصونه ولكنه لم يحاول مهاجمة الأهلى إلا فى بعض اللقطات على استحياء.

وفى الدقيقة 12 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها قفشة ولكنه أرتطمت بالحائط البشرى، وفى الدقيقة 17 مر جيرالدو بمهارة من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لكنها أرتطمت بالدفاع خرجت ركلة ركنية والتى تصدى لها على معلول ووصلت لرامى ربيعة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها فوق العارضة.

انحصر اللعب فى وسط الملعب وانخفض أداء لاعبى الأهلى وحاول الجونة الدخول فى أجواء المباراة وبناء هجمات على الفريق الأحمر إلا أن دفاع الأهلى أفسد الهجمات قبل وصولها لمناطق الخطورة.

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وحصل أليو بادجى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 29 سددها على معلول ولكنها أرتطمت بالحائط البشري. وفى الدقيقة 34 أرسل محمد الشناوى حارس الأهلى كرة طولية لمحمد مجدى قفشة الذى راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة على عكس اتجاه حارس الجونة ولكنها ارتطمت فى العارضة، حصل الأهلى فى الدقيقة 43 على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها على معلول فى الحائط البشرى لترتد لمحمد مجدى قفشة الذى سددها أيضاً فى الحائط البشرى، واستمر ضغط الأهلى أملاً فى احراز هدف قبل انتهاء الشوط إلا أن صافرة ابراهيم نور الدين حكم اللقاء كانت أسرع وأعلن انتهاء الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط مكثف من النادي الأهلي أملاً في احراز هدف التقدم إلا أن دفاعات الجونة نجحت في ابعاد الكرات الخطيرة، وفي الدقيقة 49 هيأ السنغالي اليو بادجي كرة بينية لمحمد مجدي قفشة داخل منطقة الجزاء والذي سددها قوية ولكن اسلام طارق حارس الجونة أبعد الكرة ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 58 أرسل محمد مجدي قفشة كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليمني إلا أنها لم تجد المتابع وخرجت خارج المعب ضربة مرمى، وفي الدقيقة 60 أشهر ابراهيم نور الدين البطاقة الحمراء فى وجه اليو ديانج بعد حصوله على الأنذار الثاني.

وفي الدقيقة 69 أهدر اليو بادجي انفراد صريح بالمرمى بعد أن تلقى كرة بينيه خطيرة ولكن تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الجونة.

دفع بيدرو بارني المدير الفني للجونة بأحمد حمدي في الدقيقة 70 لتنشيط الجانب الهجومي لفريقه وبالفعل شكل اللاعب الشاب خطورة حقيقة على دفاعات الأهلي ونجح محمد الشناوي في الذود عن مرماه في أكثر من كرة خطيرة.

ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء ودفع فايلر بمروان محسن وحمدي فتحي لتنشيط الجانب الهجومي،لينجح مروان محسن في احراز هدف الفوز في الدقيقة 95 بعد تلقيه كرة طولية من حارسه محمد الشناوي.