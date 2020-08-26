شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. صفر لكل فريق فى شوط الاعتراض على قرارات الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري العام، ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى، وضم تشكيل الجونة ، كلاً من ، إسلام طارق في حراسة المرمى ، ألان كيامباد ، محمد نجيب ، جوناثان نجويم ، خالد صبحي ، سيرجى أكا ، عمرو بركات ، إسلام رشدى ، أحمد مجدى ، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

بدأ الأهلي ضاغطاً من بداية المباراة أملاً في إحراز هدف مبكر، وأهدر اليو بادجي في الدقيقة الخامسة أول فرص المباراة بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء له ولكنه سددها ضعيفة في يد حارس الجونة، واصل الأهلي ضغطه وأهدر اليو بادجي ثاني فرض اللقاء بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد جسد حارس الجونة بدل من الكرة في الدقيقة السابعة، لجأ الجونة للدفاع المتكتل لمنع الأهلي من اختراق حصونه ولكنه لم يحاول مهاجمة الأهلي إلا في بعض اللقطات على استحياء.

وفي الدقيقة 12 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها قفشة ولكنه أرتطمت بالحائط البشري، و في الدقيقة 17 مر جيرالدو بمهارة من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لكنها أرتطمت بالدفاع خرجت ركلة ركنية والتي تصدى لها علي معلول ووصلت لرامي ربيعة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها فوق العارضة.

أنحصر اللعب في وسط الملعب وأنخفض أداء لاعبو الأهلي وحاول الجونة الدخول في أجواء المباراة وبناء هجمات على الفريق الأحمر إلا أن دفاع الأهلي أفسد الهجمات قبل وصولها لمناطق الخطورة.

حصل اليو بادجي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 29 سددها علي معلول ولكنها أرتطمت بالحائط البشري.

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في الدقيقة 34 أرسل محمد الشناوي حارس الأهلي كرة طولية لمحمد مجدي قفشة الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة على عكس اتجاه حارس الجونة ولكنها ارتطمت في العارضة، حصل الأهلي في الدقيقة 43 على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها علي معلول في الحائط البشري لترتد لمحمد مجدي قفشة الذي سددها أيضاً في الحائط البشري، واستمر ضغط الأهلي أملاً في احراز هدف قبل انتهاء الشوط إلا أن صافرة ابراهيم نور الدين حكم اللقاء كانت أسشرع وأعلن انتهاء الشوط الأول.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.

ويعاني الجونة أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزهم لاعبيه المعارين من الأهلي لوجود بند في عقودهم يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر وهم محمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.