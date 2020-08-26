شكرا لقرائتكم +94.. مروان محسن يصالح فايلر بهدف قاتل فى شباك الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز مروان محسن لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمي الجونة في الدقيقة 95 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري.

وبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى : محمد الشناوى ، خط الدفاع : أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة ، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى اليو بادجى.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كلاً من ياسر ابراهيم ، حمدي فتحي، مروان محسن، أحمد الشيخ، محمود وحيد ، محمد شكري، عربي بدر ومحمد فخري

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ويفتقد الأهلي أكثر من لاعب فى مباراة الليلة لأسباب مختلفة، أبرزهم وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف بجانب استمرار غياب كل من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف وصالح جمعة لأسباب فنية.

فيما بدأ البرتغالى بيدرو المدير الفني للجونة المباراة بتشكيل يضم ، كلاً من ، إسلام طارق في حراسة المرمى ، ألان كيامباد ، محمد نجيب ، جوناثان نجويم ، خالد صبحي ، سيرجى أكا ، عمرو بركات ، إسلام رشدى ، أحمد مجدى ، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

على صعيد آخر، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق في بطولة الدورى الممتاز .