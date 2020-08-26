شكرا لقرائتكم أحمد مجدى: لست نادما على رحيلي من الأهلى ومرتضى منصور تفوق على الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجدى لاعب الزمالك السابق إنه ليست نادما على الرحيل من النادى الأهلى قائلا:" شعرت أننى لن أخذ حقى في النادى الأهلى فرحلت عنه مبكرا".

قال مجدى خلال حواره لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" رحيلى عن النادى الأهلى تجنبا لما حدث مع حسام عاشور لأننى شعرت به من زمان".

تابع:" ضد الطريقة التي رحل بها حسام عاشور عن النادى الأهلى والأمر بمثابة صدمة كبيرة

وتركى آل الشيخ ساعد حسام عاشور ومن الطبيعى أنه يشكره وسيناريو خروج اللاعب من الأهلى لا يتفق مع تاريخه الطويل".

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وواصل:" رمضان صبحى ابن الأهلى ورحيل عن القلعة الحمراء معناه أنه هناك أشياء كثيرة خاطئة داخل النادى والهجوم على شريف إكرامى متعمد بعد خروجه من النادى الأهلى".

أكمل:" رمضان صبحى ناضج وهو سيد قراره بتفضيل بيراميدز على الأهلى والأهلى فشل في تعويض عبد الله السعيد وبالأرقام والصفقات واللاعيبة السوبر مرتضى منصور تفوق على الخطيب".

واستطرد :" جمهور الزمالك بيفهم كورو ويعرف اللاعبين المميزين ومتربي في النادى الأهلى ولكنى أصبحت زملكاويا" مختتما:" أتمنى انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك".