شكرا لقرائتكم لأول مرة.. وقفة "عدم ثقة" من فايلر على دكة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في حالة ترقب وقلق في بداية مباراة فريقه ضد الجونة والتي تجمعهما على استاد القاهرة، التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز، ويضم تشكيل الأهلي فى مباراة الليلة كلاً من: حراسة المرمى : محمد الشناوى ، خط الدفاع : أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة ، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى اليو بادجى.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كلاً من ياسر ابراهيم ، حمدي فتحي، مروان محسن، أحمد الشيخ، محمود وحيد ، محمد شكري، عربي بدر ومحمد فخري

وأعلن البرتغالى بيدرو المدير الفني للجونة تشكيل الفريق لمباراة الاهلى ويضم تشكيل الجونة ، كلاً من ، إسلام طارق في حراسة المرمى ، ألان كيامباد ، محمد نجيب ، جوناثان نجويم ، خالد صبحي ، سيرجى أكا ، عمرو بركات ، إسلام رشدى ، أحمد مجدى ، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

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ويفتقد الأهلي أكثر من لاعب فى مباراة الليلة لأسباب مختلفة، أبرزهم وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف بجانب استمرار غياب كل من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف وصالح جمعة لأسباب فنية.

على صعيد آخر، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق في بطولة الدورى الممتاز .



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