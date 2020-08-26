شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: ربنا كرم مروان محسن بالهدف وحالة الأهلى الفنية بعيدة جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، أن حالة الأهلى بعيدة جدا عن المستوى الطبيعى وربنا كرم مروان محسن بهدف الفوز على الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدورى المصرى.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: إن ربنا كرم مروان محسن بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له بسبب لقطة مباراة القمة، وهذا الهداف سيعيد له الثقة من جديد حتى يعود لمستواه مرة أخرى".

وأضاف علاء ميهوب: أن محمد الشناوى هو رجل المباراة بلا منازع بعدما شال هدف محقق في الدقيقة 75، وقام بصناعة جول مروان محسن من تمريرة طويلة ولا أروع".

وأوضح علاء ميهوب: أن حالة الأهلى الفنية بعيدة جدا واللاعبين مش في حالتهم والتمريرات كلها خطأ والجونة أجبر الأهلى على اللعب بطريقته وبادجى الوحيد اللى كان بيحاول على المرمى رغم الكور القليلة اللى بتجيله، ومش عارف ليه محمد مجدى قفشة راح تانى في الجانب الأيمن".

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وانتهت أحداث مباراة الأهلى والجونة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14.

بدأ الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.