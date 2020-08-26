الزمالك يرسل مندوبا لدعوة الخطيب ومجلسه لحضور احتفالية بالنادي .. والأهلي يرفض ويطرد حامل الرسالة

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسه مرتضى منصور، بيانًا صحفيًا، أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدوله على استقرار المناخ الرياضي، فقد أعلن مرتضى منصور من داخل مجلس النواب، استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين، حرصا منه على ألا تحدث فتنه كرويه بين أكبر ناديين فى مصر وإفريقيا هما الزمالك والأهلي، يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعه الإرهابية وإعلامهم الهارب فى قطر وتركيا.

وأكد رئيس نادى الزمالك، في الجلسه العلنيه لمجلس النواب، أنه سيترجم هذه الخطوه بإرسال دعوة لمحمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته، لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضيه، بالإضافه إلي مسجد باسم طبيب الغلابه الدكتور محمد مشالي.

وأضاف بيان الزمالك، أنه بالأمس وبناءا على تعليمات المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، توجه القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي ومعه اثنين من الموظفين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لتسليم بطاقات الدعوة لمحمود الخطيب ومجلس إدارته، إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي، وبعد أن تركوهم على بوابه النادي لمدة تزيد على ساعة أخبروهم أن يحضروا اليوم الأربعاء، وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك، اليوم، إلى مقر النادى الأهلى للمرة الثانيه وبعد أن تركوهم أيضا لمدة تزيد عن ساعه و نصف على البوابه صدرت التعليمات لأمن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوة.

وتابع: “وبناءا علي ذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ويؤكد أن الخطيب ومجلسه يصرون على إحداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين، وأن أي خطوه في اتجاه لم الشمل من أجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب اما ببلاغات وهميه أو فيديوهات مفبركه أو بيانات تسئ لنادي الزمالك ومجلس إدارته”.

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وأكد البيان أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاويه أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احتراما لمؤسسات الدوله لتحقيق وخلق مناخ رياضي صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر.

بيان النادي الأهلي

نفى مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، ما جاء في بيان نادي الزمالك عن قيام أمن بوابات فرع الجزيرة بالاعتداء على مندوبي نادي الزمالك، والموجدين لتسليم دعوات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمجلس إدارة القلعة الحمراء بخصوص افتتاح المنشآت.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “منع دخول مندوبي نادي الزمالك أمر طبيعي، لأنه كان يجب أن يحصلوا على إذن مسبق من محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أولًا قبل دخول بوابات الجزيرة وتسليم الدعوات”.

وأضاف: “لم يتم الاعتداء عليهم كما جاء في بيان نادي الزمالك، بل تعاملوا بشكل محترم وفي ذات الوقت لم يتم السماح لهم بالدخول لأنها قواعد يسير عليها الأمن في عمله ولا يستطيع مخالفتها إلا بإذن من المدير التنفيذي”.