سنتان و150 مليون يورو.. تفاصيل انضمام ميسي لمانشستر سيتي.. وأجويرو يتنازل عن رقم 10

كتب: ضياء السقا

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أعتاب الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد قراره بالرحيل عن برشلونة الإسباني، بعد مسيرة امتدت لـ20 عاما.

من جانبها، كشفت إذاعة "راك 1" الإسبانية، أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني يتواجد حاليا، في مدينة مانشستر الإنجليزية، للتفاوض مع إدار مانشستر سيتي حول تفاصيل التعاقد، إذ سيمتد التعاقد لموسمين، ويتبقى الاتفاق على المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب.

وذكرت شبكة "ESPN" الإخبارية، أن إدارة السيتي حددت مبلغ 150 مليون يورو كحد أقصى للتعاقد مع ميسي خلال الصيف الحالى، وأن النادى الإنجليزى مستعد لإدخال الثنائى أنخيلينو وإريك جارسيا ضمن الصفقة، حيث يسعى النادي الكتالونى للتعاقد مع المدافعين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قام بإزالة الرقم 10 من حسابه على إنستجرام، مما يزيد من شكوك اقتراب ميسي من الانضمام إلى السيتى الصيف الحالي، وارتداء رقمه المفضل الذى يرتديه مواطنه فى الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يعد من الأصدقاء المقربين لأجويرو، وأن مهاجم السيتي لم يقم بإزالة الرقم 10 إلا بعد تأكده من اقتراب انضمام رفيقه.

وأرسل ميسي قائد برشلونة، فاكسا إلى إدارة النادي، الثلاثاء، أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل.

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وهناك خلافات حول أحقية النجم الأرجنتيني في فسخ تعاقده مع البارسا، فالمسؤولين عن إدارة أعمال اللاعب يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

في المقابل فإن إدارة النادي ترى أن مهلة فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت في العاشر من شهر يونيو الماضي، وأن ميسي إن أراد الرحيل عليه دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وجاء قرار ميسي بالرحيل، عقب جلسة جمعته بمدرب برشلونة الجديد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء بينهما لم تكن جيدة.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

يشار إلى أن ميسي يتبقى في تعاقده مع برشلونة موسم آخر، ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس الأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني، بجانب مانشستر يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي.