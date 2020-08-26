شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الأهلى يعانى من غيابات مؤثرة والجونة فرصته للاستفاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم أمام، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الأهلى يعانى من غيابات مؤثرة فى هذه الفترة سواء بداعى الإصابة أو الإيقاف وقبل مواجهة الجونة المقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويغيب عن الأهلى عدد من اللاعبين فى مقدمتهم كهربا ورمضان صبحى ومحمود متولى ومحمد هانى وحسين الشحات وأحمد الشيخ. وقال حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "الأهلى يملك فرصة جيدة للعودة والاستفاقة على حساب الجونة بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك فى الجولة الماضية بنتيجة 3/1.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على استاد القاهرة الدولى فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدورى العام.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة فى اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.