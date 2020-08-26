22 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 22 للدورى.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأحمد صبيحة وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
واستبعد الجهاز الفني كل من مودي ومحمد توني من المباراة لأسباب تأديبية بعد المشادة التي وقعت بينهما في مباراة المصري الماضية.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة وادي دجلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
ويحتل فريق المقاصة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعد الطفرة التي حققها الفريق بقيادة إيهاب جلال، حيث كان يعاني المقاصة من شبح الهبوط قبل تولى إيهاب جلال المسئولية. وحقق المقاصة الفوز في مباراته الأخيرة علي المصري بنتيجة 2/0 أحرزهما صلاح أمين وعمرو مرعي،
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