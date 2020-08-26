شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 22 للدورى.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأحمد صبيحة وحمادة فاروق ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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واستبعد الجهاز الفني كل من مودي ومحمد توني من المباراة لأسباب تأديبية بعد المشادة التي وقعت بينهما في مباراة المصري الماضية.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة وادي دجلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

ويحتل فريق المقاصة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعد الطفرة التي حققها الفريق بقيادة إيهاب جلال، حيث كان يعاني المقاصة من شبح الهبوط قبل تولى إيهاب جلال المسئولية. وحقق المقاصة الفوز في مباراته الأخيرة علي المصري بنتيجة 2/0 أحرزهما صلاح أمين وعمرو مرعي،