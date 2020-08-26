شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم تجديد بن شرقى وأوناجم وساسى عقب العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن رغبة إدارة النادى فى حسم ملف التجديد للثلاثى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى، خلال الفترة المقبلة، لضمان الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها معهم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا، إن إدارة الكرة بالنادى تسعى للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أنه سيتم عقد جلسات التجديد مع الثلاثى بن شرقى وأوناجم وساسى عقب عودة الفريق من رحلة المغرب، حيث سيواجه الزملك نظيره الرجاء المغربى يوم 25 سبتمبر المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا، ويتبقى لساسى موسم واحد فى عقده، فيما يتبقى لبن شرقى واوناجم موسمين.

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كما أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن توقيع يوسف أوباما مهاجم الزمالك على عقود تجديد مع الفريق، وذلك خلال جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين التى عرضها رئيس الزمالك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقال مرتضى منصور أمام اللاعبين إن يوسف أوباما وقع بالفعل على عقود التجديد وهو ما أكده اللاعب خلال الجلسة، ويتبقى فى عقد أوباما القديم مع الزمالك موسم واحد هو الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لمواجهة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، المقرر لها غداً، الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز، وأكد المستشار مرتضى منصور أن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بعد الاتصالات التى أجراها مع رئيس هيئه استاد القاهرة.

وتعرض الونش لكدمة فى اليد خلال مران أمس، الثلاثاء، إلا أنه شارك فى تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جاهزيته للمشاركة فى مواجهة الفريق الأبيض مع ذئاب الجبل، وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام الخميس المقبل، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365": "ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون، قبل أن يعلن منصور عبر موقع الزمالك الرسمى أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولى".