شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأندية تخسر "عادى" لكن هزيمة الأهلى حدث كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، أن خسارة الفريق الأحمر من الزمالك فى مباراة القمة أحدثت جدلاً كبيراً بعد المباراة، مشيراً إلى أن النادى الأهلى أحد الأندية الكبيرة على مستوى العالم، وخسارته لأى مباراة تصبح حدثا كبيرا عكس الجميع عندما يخسر يكون أمراً طبيعياً.

وقال طه إسماعيل، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن الاهلى ما زال متصدر جدول بطولة الدورى بفارق نقاط كبير، مؤكداً أن الخسارة من الزمالك يجب أن تأثر يومين فقط ولا تسبب فى حدوث انهيار للفريق كما يرى البعض، وتعود الحياة لطبيعتها ويستمر الفريق فى المنافسة على البطولات.

Advertisements

وأضاف طه إسماعيل أن مباراة الجونة ستكون صعبة للنادى الأهلى، خاصة أن الفريق يحتاج الفوز وتقديم أداء مميز يمحى الخسارة من الزمالك ويرفع من معنويات اللاعبين.

ويحل الجونة ضيفا على الأهلى مساء اليوم الأربعاء فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة حيث فاز فى 18 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر فى مباراة واحدة.

ويدخل الأهلى مواجهة الجونة بدون بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحى المنتهية إعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولى بداعى الإصابة، بينما يستعد الأهلى خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.